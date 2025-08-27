Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца сентября

Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая нефтеперерабатывающие заводы, до 30 сентября 2025 года, а для непроизводителей - до 31 октября 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Кабинет министров уточнил, что новые ограничения на экспорт бензина вступят в силу с 1 сентября и продлятся до 31 октября 2025 года. В период с 1 по 30 сентября запрет будет действовать для всех экспортеров, включая производителей нефтепродуктов, а с 1 по 31 октября ограничения для производителей будут сняты.

Данное решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке.

Ранее запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа 2025 года и распространяется в том числе на поставки от производителей нефтепродуктов.

Ранее вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении запрета на экспорт бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также он рекомендовал нефтяным компаниям поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и избегать взаимных закупок на бирже.



Новак поручил разработать долгосрочные меры для стабилизации оптовых цен на топливо и продолжить мониторинг рентабельности автозаправочных станций. Эти шаги были предприняты на фоне многократных рекордных скачков цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и на АЗС.