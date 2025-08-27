МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца

Он подозревается в хищениях средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области.
Дима Иванов 2025-08-27 17:08:30
© Фото: moscowcourts, Telegram

Мещанский суд принял решение о заключении под стражу на два месяца бывшего врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Он будет находиться в СИЗО до 25 октября.

Его подозревают в присвоении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. По предварительным данным следствия, ущерб составляет более одного миллиарда рублей.

Базаров не первый высокопоставленный фигурант этого дела. Ранее под стражу заключили заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, его предполагаемого сообщника Вячеслава Автономова, а также бизнесменов Сергея Петрякова, Ивана Новикова и Константина Зимина.

Адвокаты Базарова просили избрать более мягкую меру пресечения, но суд нашел аргументы следствия достаточными и поддержал ходатайство об аресте.

Базарова задержали 25 августа. С 2020 года он занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. Врио заместителя губернатора Курской области его назначили в феврале 2025 года.

#в стране и мире #Курская область #приграничье #оборонительные сооружения #Владимир Базаров
