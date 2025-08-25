Задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров

В Курской области задержали врио замгубернатора региона Владимира Базарова. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн на заседании регионального правительства.
«Речь идет об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы», - цитирует РИА Новости Хинштейна.
В настоящий момент проводятся следственные действия.
С 2020 года Базаров занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. Врио заместителя губернатора Курской области его назначили в феврале 2025 года.
