Украинский журналист в прямом эфире оскорбил президента Польши

Виталий Мазуренко назвал польского лидера «паханом».
Константин Денисов 2025-08-27 17:41:02
© Фото: IMAGO, DAMIAN BURZYKOWSKI, Global Look Press

Украинский журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире телеканала Polstat оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого, назвав его «паханом».

Редакция портала  Obserwator Międzynarodowy, где трудился Мазуренко, уже объявила о его увольнении.

«Мы хотели бы сообщить вам, что принято решение о немедленном прекращении сотрудничества с Виталием Мазуренко. Этот человек также теряет должность заместителя главного редактора в нашей редакции», - говорится в заявлении портала.

Инцидент произошел, когда Мазуренко обсуждал отказ Навроцкого подписывать закон о продлении выплат пособий неработающим украинским беженцам.

Также польский лидер предложил ввести уголовную ответственность за использование бандеровской символики, приравняв ее к нацистской.

