Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Джорджа Сороса

Президент США обвинил финансиста в поддержке насильственных протестов.
Дима Иванов 2025-08-27 16:13:29
© Фото: M. Popow, imago stock&people, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь финансиста Джорджа Сороса к уголовной ответственности за поддержку насильственных протестов в США. Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Мы больше не позволим этим сумасбродам раздирать Америку на части, не давая ей ни малейшего шанса "дышать" и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране», - написал Трамп.

По мнению президента США, Сорос и его окружение, в том числе сын Александр, должны быть привлечены к ответственности в рамках «закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал польского премьер-министра Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.

#сша #Дональд Трамп #протесты #коррупция #Джордж Сорос
