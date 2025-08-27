Петербургским генералам дали более 30 лет колонии на троих за взятки

Экс-сотрудникам МВД Санкт-Петербурга, обвиняемым во взяточничестве на 64 миллиона рублей, вынесли приговор, передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Бывшего помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова приговорили к 12 годам строгого режима, а экс-замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерала Ивана Абакумова - к 11 годам. Экс-начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов получил 10,5 года в колонии строгого режима, а также ему назначен штраф 10 миллионов рублей.

Суд по делу о коррупции в МВД лишил специального звания «генерал-лейтенант» Сергея Умнова и звания «генерал-майор» - Ивана Абакумова и Алексея Семенова.

Бывший начальник правового отдела УГИБДД Елена Копьева проведет в исправительной колонии общего режима 10 лет.

Абакумова, Семенова, Умнова и Копьеву арестовали летом 2022 года. Их обвиняли в 11 преступных эпизодах получения взяток. Уголовное расследование началось в 2020 году, дело было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, но затем переквалифицировано в получение взятки.