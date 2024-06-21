МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Петербургских генералов МВД начали судить по делу о взяточничестве

Уголовное дело генералов МВД начали рассматривать в суде.
Услада Дубинина 2024-06-21 10:17:04
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Суд Москвы начал рассматривать уголовное дело петербургских генералов ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, которые обвиняются в получении 11 взяток в размере около 65 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, обвиняемые потратили средства из НКО «Фонд содействия программам ГУВД» на приобретение автомобилей премиум-класса, ремонт недвижимости и оплату абонементов в фитнес-центры. Фигуранты уголовного дела вину не признают, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Спонсорами фонда являлись предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова, занимавшиеся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации автотранспорта. Коммерсанты утверждают, что добровольно перечислили деньги в фонд с намерением помочь в борьбе с преступностью.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #МВД #суд #взяточничество
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 