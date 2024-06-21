Петербургских генералов МВД начали судить по делу о взяточничестве

Суд Москвы начал рассматривать уголовное дело петербургских генералов ГУ МВД РФ Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, которые обвиняются в получении 11 взяток в размере около 65 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, обвиняемые потратили средства из НКО «Фонд содействия программам ГУВД» на приобретение автомобилей премиум-класса, ремонт недвижимости и оплату абонементов в фитнес-центры. Фигуранты уголовного дела вину не признают, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Спонсорами фонда являлись предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова, занимавшиеся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации автотранспорта. Коммерсанты утверждают, что добровольно перечислили деньги в фонд с намерением помочь в борьбе с преступностью.