Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане

Толчки на поверхности ощущались по всей территории региона.
Глеб Владовский 2025-08-27 01:35:02
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press © Видео: dagestanRD, Telegram

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«В 23:33 в акватории Каспийского моря... глубина - 30 км, энергетический класс - 14,8, магнитуда 5,9. Жертв и разрушений нет», - говорится в заявлении чрезвычайного ведомства.

Уточняется, что в экстренные службы не поступали звонки с жалобами о разрушениях. Толчки на поверхности ощущались во всем регионе.

Ранее сообщалось, что в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) зафиксировали магнитуду подземных толчков в 5,5.

#Дагестан #землетрясение #пострадавшие #МЧС России #подземные толчки
