В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами ВПК

Задержанный признался, что выполнял задание своего брата, который живет на Украине и является агентом СБУ.
Владимир Рубанов 2025-08-21 10:01:32
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ России задержали на границе иностранца, который пытался вывезти секретные материалы. Об этом говорится в сообщении спецслужбы. Документы были похищены при нападении на сотрудника российского военно-промышленного комплекса.

Задержанный Ядулла Руфуллаев на допросе признался, что выполнял задание своего брата, который живет на Украине и является агентом СБУ. Он рассказал, что забрал документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области, чтобы отправить их на Украину.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Дагестан возбудил дело об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сотрудники ФСБ ищут заказчиков преступления.

Ранее ФСБ сообщила о ликвидации группы диверсантов в Брянской области. Задержанные признались в подрыве железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024 года.

#Дагестан #граница #ВПК #Задержание #фсб россии #Секретные документы
