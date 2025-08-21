В Дагестане задержали агента СБУ с секретными документами ВПК

Сотрудники ФСБ России задержали на границе иностранца, который пытался вывезти секретные материалы. Об этом говорится в сообщении спецслужбы. Документы были похищены при нападении на сотрудника российского военно-промышленного комплекса.

Задержанный Ядулла Руфуллаев на допросе признался, что выполнял задание своего брата, который живет на Украине и является агентом СБУ. Он рассказал, что забрал документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области, чтобы отправить их на Украину.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Дагестан возбудил дело об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сотрудники ФСБ ищут заказчиков преступления.

Ранее ФСБ сообщила о ликвидации группы диверсантов в Брянской области. Задержанные признались в подрыве железнодорожного полотна в Белгородской области в сентябре 2024 года.