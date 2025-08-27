Снайпер Шаман сравнил сбитые дроны ВСУ с ямальской дичью

Командир взвода снайперов с позывным Шаман рассказал корреспонденту Павлу Кольцову, как в боях на Красноармейском направлении применяет навыки охотника, приобретенные еще в детстве на Ямале.

«Стрельба у меня в крови, я с оружием родился. На охоту ходил с шести лет с отцом. Я набираю взвод таких же азартных охотников. Два-три человека в день уничтожают по четыре FPV-дрона, и таких постов много, набиваем мешками», - пояснил Шаман.

Недавно Шаман в одиночку сбил тяжелый украинский дрон «Баба-яга», обшитый бронелистами. По его словам, на дистанции всего 50 метров он постепенно «нащупал» слабое место в конструкции и метким выстрелом отправил дрон на землю. Всего на счету снайпера уже три таких аппарата и более 120 разведывательных и ударных коптеров противника.

Вместе с Шаманом работают другие меткие стрелки. Так, снайпер с позывным Карман сумел поразить ударный беспилотник самолетного типа на дистанции 850 метров, а также не раз выводил из строя пулеметные расчеты ВСУ на дальних позициях.

«Нам говорят, километр с чем-то, сидит пулеметчик, не дает нашим ребятам пройти. Дистанцию я уже подбираю сам, где удобнее позиция, оттуда и стреляю», - говорит Карман.

Снайперы группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи как по борьбе с беспилотниками, так и по подавлению огневых точек. Их работа нередко обеспечивает продвижение российских штурмовых подразделений, а точные выстрелы способны сорвать даже крупную контратаку противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.