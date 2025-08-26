Командир отделения: снайперы нашей роты сбили более 120 дронов «Баба-яга»

Командир отделения снайперов с позывным Гора в разговоре с нашим корреспондентом Владиславом Кустовым рассказал, что снайперы его роты уже уничтожили свыше 120 тяжелых дронов «Баба-яга» и более 50 беспилотников самолетного типа.

«Личное достижение нашей роты - более 120 ударных дронов типа "Баба-яга" и больше 50 ударных дронов самолетного типа», - признался Гора.

«Баба-яга» выходит на охоту, как правило, ночью. Опознать ее можно по характерному реву мотора, а увидеть невооруженным глазом почти невозможно. Сбрасывает снаряды, минирует дороги, способна нести сразу несколько боевых зарядов. Поэтому снайперы постоянно высматривают ее в небе через тепловизоры, а сами стараются не попасть в прицел противника. Для маскировки используют теплоизоляционные пончо, роют укрытия - так называемые «лисьи норы».

«Может быть, час - и пончо нагрелось. Тогда сидим в укрытии, ждем, пока остынет, и снова выходим на позицию. Ошибки тут недопустимы», - поясняет командир отделения снайперов с позывным Кевин.

Теперь у снайперов задачи изменились. Если раньше они часами выслеживали живую цель, то сейчас приходится часто менять позиции и работать по воздушным объектам. Каждое попадание требует мгновенного расчета траектории, с учетом дистанции, направления ветра, влажности и скорости движения цели. В таких условиях винтовка калибра 7,62 становится оружием против дрона.

«С автомата нужно 10-12 выстрелов, а с СВД достаточно одного», - говорит Кевин.

Долгая стрельба приводит к нагреву ствола, и тогда через тепловизионные камеры противника снайпера могут обнаружить. Поэтому требуется высочайшая скорость и точность.

Снайперы роты действуют на Константиновском направлении, входящем в зону ответственности группировки «Центр». Днем бойцы решают стандартные задачи - работают по живой силе противника, а с наступлением темноты уходят в засаду, чтобы встретить «Бабу-ягу».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.