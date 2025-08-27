МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новороссийские таможенники изъяли книгу Гитлера на турецком языке

Автобиография фюрера Третьего рейха «Моя борьба»* обнаружилась у одного из членов экипажа прибывшего из Турции судна.
Тимур Шерзад 2025-08-27 11:46:11
© Фото: ФТС России

Запрещенную литературу, включая автобиографию Адольфа Гитлера «Моя борьба»*, обнаружили новороссийские таможенники. Об этом сообщает ФТС РФ. 

Издание книги напечатали на турецком языке в одной из стамбульских типографий в 2018 году. На обложке и внутри книги представлены фотографии фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также нацистская символика. 

Гитлер, а также четыре другие потенциально экстремистские книги в данный момент отправлены на экспертизу, уточнили в ФТС. В ведомстве добавили, что, согласно российскому законодательству, печатные материалы, в которых содержатся призывы к экстремизму и терроризму, запрещены для перемещения через таможенную границу ЕАЭС. 

Автобиография Гитлера и четыре другие книги могут быть конфискованы, а их владельцу грозит административный штраф, подчеркнули в Федеральной таможенной службе.  

* Автобиография Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф») признана судом экстремистской литературой, ее запрещено издавать, распространять и хранить в России.

#литература #Турция #Адольф Гитлер #Моя Борьба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 