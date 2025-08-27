Новороссийские таможенники изъяли книгу Гитлера на турецком языке

Запрещенную литературу, включая автобиографию Адольфа Гитлера «Моя борьба»*, обнаружили новороссийские таможенники. Об этом сообщает ФТС РФ.

Издание книги напечатали на турецком языке в одной из стамбульских типографий в 2018 году. На обложке и внутри книги представлены фотографии фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, а также нацистская символика.

Гитлер, а также четыре другие потенциально экстремистские книги в данный момент отправлены на экспертизу, уточнили в ФТС. В ведомстве добавили, что, согласно российскому законодательству, печатные материалы, в которых содержатся призывы к экстремизму и терроризму, запрещены для перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

Автобиография Гитлера и четыре другие книги могут быть конфискованы, а их владельцу грозит административный штраф, подчеркнули в Федеральной таможенной службе.



* Автобиография Адольфа Гитлера «Моя борьба» («Майн кампф») признана судом экстремистской литературой, ее запрещено издавать, распространять и хранить в России.