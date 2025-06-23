В ЦМВС рассказали, как бросали оземь штандарт дивизии «Адольф Гитлер»

На Параде Победы в июне 1945 года сержант Федор Легкошкур бросил к подножию Мавзолея штандарт, который часто считают личным флагом Адольфа Гитлера.

Но на деле речь идет об одноименной танковой дивизии СС - когда-то она была создана на базе личной охраны Гитлера и подчинялась напрямую нацистскому вождю. Но и тут были нюансы. Как уточнил научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил России Даниил Горобец, на том легендарном параде летом 1945 года речь шла не совсем об оригинале. Само древко действительно принадлежало дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер», но прикрепленное к нему полотнище к этой дивизии отношения не имело.

«О "Лейбштандарте Адольф Гитлер". На Параде Победы сержант Федор Легкошкур бросит этот штандарт к подножию Мавзолея. И часто этот момент будет обозначаться как сброс личного штандарта фюрера к Мавзолею. Однако это не совсем верно. К данному оригинальному навершию прикрепят абсолютно другое полотнище абсолютно сторонних подразделений», - рассказал нашему корреспонденту Елизавете Прониной Горобец.

Штандарты, брошенные оземь у стен Мавзолея, стали кульминацией Парада Победы. Тогда под бой 80 барабанов сборная группа бойцов Красной армии и внутренних войск НКВД с особой решимостью швырнула к подножию символы разгромленного нацизма.

«В этот момент они выплеснули всю боль и горечь тех, кто ценной собственной жизни искоренял нацизм по всему миру», - отмечает корреспондент Елизавета Пронина.

На Красной площади шагали фронтовики, только недавно вернувшиеся с полей сражений. Боевые знамена войск, под которыми был завершен разгром врага, опаленные войной мужественные лица, блестящие глаза, ордена и знаки отличия создавали абсолютно незабываемую картину.

«На дубовое древко с серебряным венком, который обрамлял золотую пятиконечную звезду, закрепили горизонтальный металлический штырь с золотыми шпилями на концах. На нем подвешивалось двустороннее алое бархатное полотнище с золотой узорчатой ручной вязью с наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные тяжелые золотые кисти», - рассказала Пронина.

Сами парадные штандарты и знамена изготавливали в мастерских Большого театра. Они весили более 10 килограммов, поэтому специально для участников парада были разработаны портупеи, чтобы равномерно распределить вес. Среди тех, кто лично испытывал систему крепления, был и легендарный летчик Александр Покрышкин, впоследствии ставший маршалом авиации. Он писал в мемуарах: «Сжимая древко в руках, я думал и о знамени нашей дивизии, увенчанном четырьмя орденами Родины».

Особое внимание при отборе участников уделялось как физическим данным, так и боевым заслугам. Неслучайно и то, что на параде пронесли 10 фронтовых штандартов и 36 боевых знамен лучших соединений.

Теперь же, к 80-летию легендарного Парада Победы, в самом сердце столицы - на Красной площади - открылся уникальный иммерсивный музей под открытым небом. С 21 по 24 июня москвичи и гости города могут погрузиться в атмосферу лета 1945-го. Площадь экспозиции составляет более 16 тысяч квадратных метров и включает в себя сразу несколько тематических зон - от «Москвы, встречающей Победу», до театральной сцены и поезда «Мы из Берлина». Впервые воссоздан и исторический «Фонтан Победителей». Посетителям представят редкие артефакты, витрины с подлинными вещами маршалов Победы, инфографику, карты и иллюстрации, рассказывающие, как страна возвращалась к мирной жизни после самой кровопролитной войны в истории.

Кадры этого иммерсивного музея можно увидеть в фотогалерее к этой новости.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.