Слюсарь рассказал о последствиях пожара из-за атаки дрона в Ростове-на-Дону

По словам врио губернатора, кровля здания повреждена, также местами выбиты стекла.
Анастасия Бобылева 2025-08-27 01:12:55
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Кровля дома в Ростове-на-Дону, куда попал дрон, получила повреждения. О последствиях произошедшего рассказал «Звезде» врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Кровля повреждена, кое-где стекла повреждены в небольшом количестве. Самое главное - все живы-здоровы», - сообщил он.

По словам Слюсаря, никто из жителей не пострадал и в скорую помощь не обращался. Всех, кто находился в доме, эвакуировали. Им предложили переночевать в пункте временного размещения. На вопрос о выплатах врио главы региона ответил, что все сделают «как обычно».

«Это, к сожалению, уже не первый раз, поэтому сделаем все как обычно, все будет организовано», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в результате попадания БПЛА загорелся многоквартирный дом в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону. Пожар распространился на площадь 250 квадратных метров, позже его локализовали.

#бпла #дрон #Ростов-на-Дону #Юрий Слюсарь #атака #наш эксклюзив
