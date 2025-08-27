МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Многоквартирный дом загорелся после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Эвакуированным жильцам предложили поехать в пункт временного размещения.
Анастасия Бобылева 2025-08-27 00:58:23
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Дрон попал в многоквартирный дом по переулку Халтуринский в Ростове-на-Дону, из-за чего кровля загорелась. Пожар распространился на площадь 250 квадратных метров, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на  площади 250 кв.м. Пожар уже локализован», - говорится в его телеграм-канале.

Уточняется, что 15 жильцов дома пришлось эвакуировать. Им предложили переночевать в пункте временного размещения в школе 50. Пострадавших, по данным Слюсаря, нет.

