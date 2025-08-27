Многоквартирный дом загорелся после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Дрон попал в многоквартирный дом по переулку Халтуринский в Ростове-на-Дону, из-за чего кровля загорелась. Пожар распространился на площадь 250 квадратных метров, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«После атаки БПЛА там загорелась кровля дома на площади 250 кв.м. Пожар уже локализован», - говорится в его телеграм-канале.

Уточняется, что 15 жильцов дома пришлось эвакуировать. Им предложили переночевать в пункте временного размещения в школе 50. Пострадавших, по данным Слюсаря, нет.