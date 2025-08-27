Геймер и ветеринар стал наводчиком Т-90 и получил орден Мужества

Наводчик-оператор танка Т-90М с позывным Пятерочка рассказал корреспонденту Игорю Лапику, как из любителя танковых симуляторов превратился в опытного бойца на передовой. Теперь навыки из виртуальных боев помогают уверенно управлять настоящей машиной. За меткий выстрел, уничтоживший укрепленный блиндаж противника, он был награжден орденом Мужества.

«До СВО я занимался ветеринарной службой, лечил собак, кошек, играл в "танчики". Здесь, на нашем направлении домашнем, я дома у себя на земле воюю, это дает мне еще плюс сто к храбрости и сто - к силе», - говорит Пятерочка.

Экипаж танка действует на Часовоярском и Константиновском направлениях, поддерживая десантников 98-й дивизии ВДВ. В боях танк нередко работает как артиллерийское орудие, поражая цели на дистанции около 10 километров. Корректировку ведут беспилотники, что позволяет экипажу наносить точные удары по пехоте и укрепленным позициям противника.

Сам Т-90М «Прорыв», на котором воюет экипаж, прежде был подбит и долгое время находился в «серой зоне». Под покровом темноты его эвакуировали, восстановили и вернули в строй. Теперь обновленная машина снова активно используется для поддержки наступающих подразделений.

Командир роты с позывным Лысый вспоминает, что на корпусе тогда насчитали 22 пробоины. Несмотря на повреждения, танк удалось отремонтировать и вернуть в боевые порядки.

Ранее механик-водитель подбитого танка с позывным Док выжил в тылу противника, питаясь консервами и потеряв 25 килограммов веса. Долгое время он скрывался рядом с позициями ВСУ, днем прячась в лесополосе, а ночью пробираясь за водой и едой. Все это время боец ждал возвращения своих и в итоге дождался.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.