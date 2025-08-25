Механик-водитель подбитого танка с позывным Док выжил в тылу противника, питаясь консервами и потеряв 25 килограммов веса. Долгое время он скрывался рядом с позициями ВСУ, днем прячась в лесополосе, а ночью пробираясь за водой и едой. Все это время боец ждал возвращения своих и в итоге дождался.

«Наши штурмовики с красными повязками заходили. "Стой, свои, не стреляйте". Свои позывные, с какой бригады», - рассказал Док нашему корреспонденту Андрею Вакуле.

Наступление началось стремительным заходом штурмовых групп на мотоциклах. По словам бойцов, скорость и внезапность стали решающими факторами - мотоциклисты первыми прорывались к окраинам села, быстро спешивались и начинали зачищать лесополосы. Опорник за опорником отходили российским подразделениям. Именно тогда в одном из разрушенных блиндажей обнаружили изможденного Дока.

Его танк прикрывал наступающие группы, но был подбит. Из всего экипажа в живых остался лишь механик-водитель. С автоматом и гранатами он сумел отползти в сторону леса, где укрылся всего в 200 метрах от врага. Под утро, когда украинские боевики засыпали, Док пробирался ближе - к оставленным пайкам и воде.

«150 граммов консервов, тушенки. Примерно скинул 20-25 килограмм», - поделился Док.

Наступление на Новогеоргиевку продолжалось. Российские подразделения атаковали с нескольких сторон, не давая противнику закрепиться. Артиллерия и беспилотники наносили удары по огневым точкам и технике ВСУ. Камеры дронов фиксировали, как вражеские бойцы пытались укрыться в домах и подвалах, но все укрытия поражались точными попаданиями. Под огнем уничтожались и танки, и артиллерия противника.

За несколько дней боев в Новогеоргиевке ликвидировали более сотни боевиков. Те, кто уцелел, оставляли тела сослуживцев прямо на позициях и отходили в беспорядке. Российские штурмовики отмечают, что многие из украинских солдат, мобилизованных силой, предпочитают сдаваться без боя.

«Наемники сидят сзади, не дают отступать непосредственно тем людям, которых, наверное, привезли с деревень, с городов, ТЦКшники отловили», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Степа.

Несмотря на обстрелы и атаки дронов-камикадзе, российские бойцы развили наступление. В селе был поднят российский флаг. Док, чудом выживший в тылу, уже эвакуирован и представлен к ордену Мужества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.