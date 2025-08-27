Артиллеристы сорвали укрепление нового рубежа обороны ВСУ

Российские артиллеристы не позволили украинским боевикам провести инженерные работы на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В лесополосе расчетами наших беспилотников были обнаружены украинские формирования, которые пытались оборудовать новые огневые позиции. Несколько прямых попаданий уничтожили инженерную технику и живую силу противника на месте проведения работ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что удары наносились силами группировки войск «Восток». В результате противник лишился возможности возвести новый оборонительный рубеж.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили БМП и блиндажи украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Удары наносились с применением «Краснополя».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.