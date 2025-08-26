МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Собянин пообещал сделать пляжных мест в Москве больше, чем в Сочи

Через пять лет московские градостроители планируют обустроить в каждом районе места для пляжного отдыха.
Дарина Криц 2025-08-26 09:36:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ближайшие годы в Москве появится такое количество мест для пляжного отдыха, которое превзойдет курортный город Сочи. Так, в каждом районе российской столицы в шаговой доступности появятся открытые искусственные водоемы.

К 2030 году, то есть через пять лет, количество открытых бассейнов может составить 125 объектов. О планах по благоустройству Москвы рассказал мэр Сергей Собянин, который приехал поздравить со столетием коллектив «Комсомольской правды».

«Наша задача, чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты. Появляются новые проекты. Пионерский пруд в парке Горького, в котором теперь есть специальная очистка. Разрешено купание, можно загорать. Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи», - озвучил планы градоначальник.

Тем временем в парке «Остров мечты» уже построен пляжный город, аналогичные объекты имеются в районе Северного речного вокзала. Подобное планируют построить и в Мневниковской пойме, что, по словам Собянина, станет самым крупным в мире проектом с точки зрения открытых бассейнов. Также столичные власти проводят очистку, рекультивацию прудов.

Несколькими днями ранее столичный мэр озвучил план строительства новой линии метро до центра «Сколково».

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #благоустройство #Пляжи #пляжный отдых #Открытый бассейн
