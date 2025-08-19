Собянин озвучил план строительства новой линии метро до центра «Сколково»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти планируют возвести новую линию метрополитена. Она будет проходить через Можайский район вдоль Сколковского шоссе к центру «Сколково».

«Рассматриваем серьезно. Скорее всего, примем такое решение», — процитировало Собянина агентство «Москва».

Напомним, что в июле Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро. Эта линия с двенадцатью станциями свяжет Московский международный деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское.

Максим Ликсутов, заммэра по вопросам транспорта и промышленности, сообщил, что станция «Строгино» на строящейся линии ускорит поездки для девяноста тысяч москвичей.