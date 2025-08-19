МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собянин озвучил план строительства новой линии метро до центра «Сколково»

Новая линия московского метрополитена будет проходить через Можайский район вдоль Сколковского шоссе.
Сергей Дьячкин 2025-08-19 23:44:48
© Фото: Алексей Филиппов, РИА новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти планируют возвести новую линию метрополитена. Она будет проходить через Можайский район вдоль Сколковского шоссе к центру «Сколково».

«Рассматриваем серьезно. Скорее всего, примем такое решение», — процитировало Собянина агентство «Москва».

Напомним, что в июле Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро. Эта линия с двенадцатью станциями свяжет Московский международный деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское.

Максим Ликсутов, заммэра по вопросам транспорта и промышленности, сообщил, что станция «Строгино» на строящейся линии ускорит поездки для девяноста тысяч москвичей.

#Москва #Сколково #Сергей Собянин #Мэр Москвы #Московский метрополитен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 