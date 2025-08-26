В суде рассказали, что для поимки преступника из «Крокуса» пришлось спилить дерево

Участники судебного процесса по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, как происходила поимка четырех непосредственных исполнителей преступления. По словам сотрудника из числа правоохранителей, одного из террористов снимали с дерева, а для этого пришлось его спилить.

«Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева. Дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел», - приводит РИА Новости сообщение одного из участников процесса.

Другой свидетель, сотрудник Дорожно-патрульной службы, поделился сведениями о нарушении ПДД террористами. Так, уходя от преследования, они выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем. После чего исполнители теракта бросились врассыпную в направлении леса, где их и задержали.

Ранее стало известно, что дежурившие у концертного зала сотрудники ДПС просили проезжавших мимо водителей помогать раненым, доставляя их в медучреждения. Когда там началась стрельба, они перекрыли путь, ведущий от МКАД к «Крокусу».

Напомним, в теракте, произошедшем 22 марта прошлого года, погибли 149 человек, ранены 609 человек и один пропал без вести. Причиненный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей. Подсудимыми являются 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные - в содействии террористической деятельности.