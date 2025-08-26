МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Володин передал послание Путина Си Цзиньпину

Спикер Госдумы передал китайскому лидеру теплые слова приветствия и добрые пожелания от Владимира Путина.
Марина Крижановская 2025-08-26 07:51:08
© Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, во время которой передал послание российского президента Владимира Путина.

«Вячеслав Володин передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина», - сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер нижней палаты российского парламента с делегацией находится с официальным визитом в Китае, где прежде встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

По словам Володина, одной из задач межпарламентской комиссии является обеспечить на законодательном уровне решения, принимаемые главами обоих государств. Также с китайской стороной делегация из России затронула 80-летие победы в сопротивлении японскому милитаризму, которое отмечают Москва и Пекин в этом году. Володин отметил важность сохранения памяти имен победителей и цены нелегкой победы.

«Нам очень важно, чтобы мы помнили победителей, тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы мы сегодня могли развиваться, планировали будущее. Именно ценой огромных потерь наши народы сделали все для завоевания свободы, независимости», - заявил председатель ГД РФ Володин.

Прежде президент Путин провел телефонный разговор с китайским коллегой Си Цзиньпином. Он рассказал ему об итогах своих встреч со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом и о событиях вокруг урегулирования кризиса на Украине.

