Кабмин ужесточил правила получения охотничьего билета

С сентября в России желающий получить охотничий билет для возможности осуществлять охоту должен будет сдать специальный экзамен. Согласно новым правилам, которые вводит правительство РФ, экзамен на получение этого документа сдают те, кто получает его впервые или повторно, если он был аннулирован.

Поясняется, что экзамен будет состоять из бесплатного тестирования объемом от 100 до 200 вопросов, на каждый из них дается не более одной минуты. Испытание будет считаться пройденным, если экзаменуемый даст не менее 75% правильных ответов.

Прежде для получения охотничьего билета необходимо было ознакомиться с правилами техники безопасности во время охоты и с правилами обращения с оружием, а также с правилами самой охоты. Кроме того, заявитель должен был знать основы биологии диких животных. Однако, как сообщает ТАСС, проверки этих знаний не было. Также приводятся и данные о несчастных случаях за прошлый год.

«Такая процедура не гарантирует приобретение гражданином минимального необходимого ему для осуществления охоты набора знаний и навыков, о чем свидетельствует статистика выявляемых случаев нарушения техники безопасности и несчастных случаев при осуществлении охоты: в 2024 году - 34, из них 24 с летальным исходом», - цитирует агентство данные из постановления кабмина РФ.

Четырьмя годами ранее говорилось о том, что в нашей стране правила получения охотничьего билета могут стать более сложными. Тогда к претендентам предъявляли требования о наличии справки об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и о необходимости проходить обучение по требованиям охотничьего минимума.