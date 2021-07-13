В России могут усложнить получение охотничьего билета. Поправки в соответствующий закон по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разрабатывают сразу несколько министерств.

«По проектируемым нормам, кандидаты будут обязаны проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности)», - пишут «Известия».

Также в документе сказано, что претенденты должны иметь справку о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием.

«Препятствием могут стать психические заболевания (шизофрения, расстройства настроения и другие) и болезни глаз (снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом и др.)», - следует из постановления.

В настоящее время, согласно закону, охотничий билет могут получить дееспособные граждане старше 18 лет и без судимости за совершение умышленного преступления. Кроме того, владельцы оружия должны быть ознакомлены с охотничьим минимумом и оформить лицензию.

Ранее Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия. Кроме того, документ регламентирует приобретение длинноствольного оружия для самообороны, а также разъясняет дополнительные основания для отказа в лицензии на его выдачу и владение.