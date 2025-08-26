США, Южная Корея и Япония договорились совместно отвечать на «угрозы» КНДР

Республика Корея, Япония и США будут совместно отвечать на якобы исходящие от КНДР «ядерные и ракетные угрозы». Такое заявление сделал южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен.

«Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи», - подчеркнул он в ходе совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции.

Ли Чжэ Мен подчеркнул, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с Пхеньяном. При этом они будут сохранять бдительность на случай якобы угрозы со стороны КНДР.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в 2025 году.