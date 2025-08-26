Трамп заявил, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном в 2025 году

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Ли Чже Меном.

«Я встречаюсь со многими людьми. То есть трудно сказать наверняка, но я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном - Прим. ред.) в этом году», - подчеркнул он.

Уточняется, что фрагмент этого заявления попал на запись прямой трансляции Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о прекращении выделения средств на поддержку Украины.