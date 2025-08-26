МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном в 2025 году

Заявление попало в трансляцию, которую вел Белый дом.
Глеб Владовский 2025-08-26 03:31:23
© Фото: NEWSIS, Xinhua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Ли Чже Меном.

«Я встречаюсь со многими людьми. То есть трудно сказать наверняка, но я хотел бы встретиться с ним (Ким Чен Ыном - Прим. ред.) в этом году», - подчеркнул он.

Уточняется, что фрагмент этого заявления попал на запись прямой трансляции Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о прекращении выделения средств на поддержку Украины.

#в стране и мире #КНДР #Дональд Трамп #Ким Чен Ын #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 