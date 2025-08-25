Трамп объявил о прекращении помощи Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о прекращении выделения средств на поддержку Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Clash Report.

«США больше не тратят деньги на Украину», - сказал американский лидер.

Ранее он заявил, что Россия и США обсуждали вопросы сокращения ядерного оружия с возможным привлечением Китая к этой теме.

Кроме того, по словам Трампа, на данный момент нет никаких новостей по гарантиям для Украины. Также американский лидер отметил желание Владимира Путина положить конец боевым действиям на Украине.