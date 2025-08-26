МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы оставили ВСУ без боеприпасов на Южно-Донецком направлении

Цели были обнаружены во время передвижения по лесополосе.
2025-08-26 06:46:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотников поразили живую силу и технику украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разведки военнослужащие выявили движение группы противника в лесополосе. При атаке с воздуха живая сила украинских боевиков была поражена», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожен автотранспорт, с помощью которого боевики перевозили боеприпасы и снаряжение. Уточняется, что удар по целям наносился военнослужащими группировки войск «Восток».

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили БМП и блиндажи украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Удары наносились с применением «Краснополей».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #техника ВСУ #Южно-Донецкое направление #Дроноводы
