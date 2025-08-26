Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили БМП и блиндажи украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы БПЛА "Орлан-10" выявили в районе лесополосы боевую машину пехоты и оборудованные позиции противника. По переданным координатам артиллерийские расчеты нанесли удары, применив управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь"», - уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате артобстрелов все обнаруженные цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что расчеты орудий «Мста-Б» ульяновских десантников высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожили пункты управления БПЛА и скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.