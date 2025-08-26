Экипаж танка Т-80БВ группировки войск «Восток» при выполнении боевых задач уничтожил позиции боевиков ВСУ, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области. Маневренность и высокая точность огня позволили разгромить укрепления и снизить активность украинских формирований.

Механик-водитель танка с позывным Макс рассказал о боевых возможностях Т-80БВ. По его словам, эта машина точна в бою и может эффективно выполнять задачи.

«Восьмидесятка отличается именно точностью боя, системой прицеливания и ведения огня. Одна из ее особенностей - газотурбинный двигатель. Основной вид топлива - керосин. За счет этого она очень проворная, очень быстрая», - подчеркнул боец.

Во время боев в ДНР Макс взял в плен военнослужащего ВСУ, победив его в рукопашной схватке. Сегодня мехвод продолжает выполнять задачи в составе экипажа танка Т-80БВ, демонстрируя смелость и профессионализм.

Ранее российские «Грады» ударили по складу горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области. Результатом поражения цели стали детонация топлива и мощный пожар.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.