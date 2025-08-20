Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке терроризма и разжигании антисемитизма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма. Причиной стало предложение Парижа по признанию Палестины. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на письмо главы Израиля французскому лидеру.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма... Это не дипломатия, а умиротворение. Это поощряет террор ХАМАС, укрепляет его нежелание освободить заложников, воодушевляет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая теперь царит на ваших улицах», - цитирует издание письмо Нетаньяху.

Как отмечает издание, Париж ответил Нетаньяху, что Франция «защищает и всегда будет защищать своих соотечественников иудейского вероисповедания», а также потребовали от Нетаньяху «серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций». Про само письмо офис Макрона заявил, что оно «ошибочно, презренно и не останется без ответа».

Отношения двух стран резко ухудшились после французских заявлений о готовности признать Палестину. Они прозвучали в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Помимо этого, МИД Франции осудил план Нетаньяху по оккупации города Газа, а президент Макрон и вовсе назвал этот план «объявленной катастрофой» и «стремительным рывком в сторону постоянной войны».

Нетаньяху сообщал, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа в целях создания «периметра безопасности». Впоследствии полуэксклав планируется передать под контроль нового «гражданского правительства». Премьер-министр утверждал, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа.

В октябре 2023 года из сектора Газа на Израиль была произведена беспрецедентная по масштабам ракетная атака. Затем боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, где захватили более двухсот заложников. По официальным данным властей, потери с израильской стороны тогда составили около 1,2 тысячи человек.

Ответом стала операция «Железные мечи», проводимая Армией обороны Израиля. Она включала удары по гражданским объектам, и полную блокаду сектора Газа. Были прекращены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов.

Ранее Нетаньяху выразил свое глубокое разочарование канцлеру Германии Фридриху Мерцу и обвинил его в поощрении терроризма. Причиной стала приостановка ФРГ выдачи разрешений на поставки вооружений Израилю.