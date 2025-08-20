МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху обвинил Макрона в поддержке терроризма и разжигании антисемитизма

В письме президенту Франции Эммануэлю Макрону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот поощряет ненависть к евреям и поощряет террор ХАМАС.
Сергей Дьячкин 2025-08-20 05:42:22
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма. Причиной стало предложение Парижа по признанию Палестины. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на письмо главы Израиля французскому лидеру.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма... Это не дипломатия, а умиротворение. Это поощряет террор ХАМАС, укрепляет его нежелание освободить заложников, воодушевляет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая теперь царит на ваших улицах», - цитирует издание письмо Нетаньяху.

Как отмечает издание, Париж ответил Нетаньяху, что Франция «защищает и всегда будет защищать своих соотечественников иудейского вероисповедания», а также потребовали от Нетаньяху «серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций». Про само письмо офис Макрона заявил, что оно «ошибочно, презренно и не останется без ответа».

Отношения двух стран резко ухудшились после французских заявлений о готовности признать Палестину. Они прозвучали в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Помимо этого, МИД Франции осудил план Нетаньяху по оккупации города Газа, а президент Макрон и вовсе назвал этот план «объявленной катастрофой» и «стремительным рывком в сторону постоянной войны».

Нетаньяху сообщал, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа в целях создания «периметра безопасности». Впоследствии полуэксклав планируется передать под контроль нового «гражданского правительства». Премьер-министр утверждал, что Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа.

В октябре 2023 года из сектора Газа на Израиль была произведена беспрецедентная по масштабам ракетная атака. Затем боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, где захватили более двухсот заложников. По официальным данным властей, потери с израильской стороны тогда составили около 1,2 тысячи человек.

Ответом стала операция «Железные мечи», проводимая Армией обороны Израиля. Она включала удары по гражданским объектам, и полную блокаду сектора Газа. Были прекращены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов.

Ранее Нетаньяху выразил свое глубокое разочарование канцлеру Германии Фридриху Мерцу и обвинил его в поощрении терроризма. Причиной стала приостановка ФРГ выдачи разрешений на поставки вооружений Израилю.

#Израиль #эммануэль макрон #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #палестина #письмо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 