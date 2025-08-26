Трамп призвал казнить за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заверил, что власти страны будут стремиться к вынесению смертных приговоров лицам, обвиняемым в убийствах, совершенных в Вашингтоне, округ Колумбия.

Выступая на заседании кабинета в Белом доме во вторник, он подчеркнул, что в случае убийства в столице США будет добиваться применения высшей меры наказания. По словам Трампа, такая мера является эффективным способом предотвращения преступлений в городе.

Он также выразил уверенность, что данная «профилактическая» мера найдет поддержку у всех. Глава государства добавил, что у властей нет иного выбора.

Ранее Трамп заявил, что может по примеру Вашингтона отправить военных для борьбы с преступностью в штате Мэриленд, если губернатору нужна помощь.