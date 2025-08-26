МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп призвал казнить за убийства в Вашингтоне

Президент США считает, что у властей нет иного выбора.
Дима Иванов 2025-08-26 21:59:00
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заверил, что власти страны будут стремиться к вынесению смертных приговоров лицам, обвиняемым в убийствах, совершенных в Вашингтоне, округ Колумбия.

Выступая на заседании кабинета в Белом доме во вторник, он подчеркнул, что в случае убийства в столице США будет добиваться применения высшей меры наказания. По словам Трампа, такая мера является эффективным способом предотвращения преступлений в городе.

Он также выразил уверенность, что данная «профилактическая» мера найдет поддержку у всех. Глава государства добавил, что у властей нет иного выбора.

Ранее Трамп заявил, что может по примеру Вашингтона отправить военных для борьбы с преступностью в штате Мэриленд, если губернатору нужна помощь.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Вашингтон #Смертная казнь #преступность в США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 