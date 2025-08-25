МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп предложил перебросить в Мэриленд военных для борьбы с преступностью

Президент отметил, что город Балтимор в штате Мэриленд находится на четвертом месте в стране по количеству убийств.
Анастасия Бобылева 2025-08-25 02:29:21
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить военных для борьбы с преступностью в штате Мэриленд, если его губернатору Уэсу Муру нужна помощь. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда "войска", что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности», - говорится в публикации.

Трамп отметил, что город Балтимор, который находится в штате Мэриленд, находится на четвертом месте по количеству убийств в стране.

До этого в одной из публикаций The Washington Post сообщалось, что Минобороны США планирует перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военных. По данным газеты, потом такой способ поддержания правопорядка может использоваться и в других городах.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Преступность #мэриленд
