Трамп предложил перебросить в Мэриленд военных для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить военных для борьбы с преступностью в штате Мэриленд, если его губернатору Уэсу Муру нужна помощь. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда "войска", что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности», - говорится в публикации.

Трамп отметил, что город Балтимор, который находится в штате Мэриленд, находится на четвертом месте по количеству убийств в стране.

До этого в одной из публикаций The Washington Post сообщалось, что Минобороны США планирует перебросить в Чикаго (штат Иллинойс) несколько тысяч военных. По данным газеты, потом такой способ поддержания правопорядка может использоваться и в других городах.