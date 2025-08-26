МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эстонской пенсионерке дали три года за якобы шпионаж

Суд признал женщину виновной в действиях, направленных против Эстонской Республики.
Дима Иванов 2025-08-26 20:44:16
Тартуский уездный суд Эстонии вынес приговор 63-летней Эрне Моисеевой, обладающей гражданством Эстонии и России, назначив ей три года лишения свободы за предполагаемую разведдеятельность против государства и попытку нарушения санкционного режима, сообщила телерадиокомпания ERR.

Согласно информации на сайте ERR, 26 августа суд признал Моисееву виновной в действиях, направленных против Эстонской Республики, и содействии такой деятельности, а также в попытке обойти санкции.

Кроме того, она обязана покрыть судебные издержки в размере около 3100 евро.

Ранее пограничникам Латвии под угрозой увольнения запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей, а также размещать в социальных сетях записи в поддержку России.

#Россия #в стране и мире #эстония #Русофобия
