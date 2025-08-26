Эстонской пенсионерке дали три года за якобы шпионаж

Тартуский уездный суд Эстонии вынес приговор 63-летней Эрне Моисеевой, обладающей гражданством Эстонии и России, назначив ей три года лишения свободы за предполагаемую разведдеятельность против государства и попытку нарушения санкционного режима, сообщила телерадиокомпания ERR.

Согласно информации на сайте ERR, 26 августа суд признал Моисееву виновной в действиях, направленных против Эстонской Республики, и содействии такой деятельности, а также в попытке обойти санкции.

Кроме того, она обязана покрыть судебные издержки в размере около 3100 евро.

