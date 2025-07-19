МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Латвии планируют выдворить из страны свыше 800 россиян

У 841 гражданина РФ истекло действие разрешения на проживание в стране.
Глеб Владовский 2025-07-19 07:25:47
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Власти Латвии планируют выдворить около тысячи россиян из страны. Об этом сообщило агентство press.lv со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

У 841 гражданина РФ, которые постоянно проживали в стране до получения российских паспортов, прекратило действие разрешения на проживание. Причиной стало отсутствие от них заявлений на получение статуса постоянного жителя ЕС. Для этого они должны были сдать экзамен на знание государственного языка.

Уточняется, что эти поправки в Закон об иммиграции приняли еще 20 июня 2024 года. В результате выше упомянутым россиянам придется покинуть Латвию.

Ранее сообщалось, что Рига с 1 июня запретила въезд в страну россиянам, владеющим недвижимостью возле стратегических объектов. 

#в стране и мире #ЕС #Латвия #граждане рф #выселение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 