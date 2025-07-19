Власти Латвии планируют выдворить из страны свыше 800 россиян

Власти Латвии планируют выдворить около тысячи россиян из страны. Об этом сообщило агентство press.lv со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

У 841 гражданина РФ, которые постоянно проживали в стране до получения российских паспортов, прекратило действие разрешения на проживание. Причиной стало отсутствие от них заявлений на получение статуса постоянного жителя ЕС. Для этого они должны были сдать экзамен на знание государственного языка.

Уточняется, что эти поправки в Закон об иммиграции приняли еще 20 июня 2024 года. В результате выше упомянутым россиянам придется покинуть Латвию.

Ранее сообщалось, что Рига с 1 июня запретила въезд в страну россиянам, владеющим недвижимостью возле стратегических объектов.