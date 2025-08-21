ЦБ определил признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах

С 1 сентября вступает в силу закон, который позволяет банкам ограничивать снятие наличных через банкоматы при подозрительных операциях. Кредитные учреждения будут обязаны проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник.

Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных. В их число попало нехарактерное поведение клиента при снятии денег. Например, непривычное время, нетипичная сумма, необычное местоположение банкомата и запросы на выдачу средств необычным способом (QR-код или виртуальная карта).

В число подозрительных признаков также попали изменение активности телефонных разговоров и сообщений, снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа, перевод более 200 тысяч рублей через СБП, смена номера телефона для авторизации, изменение характеристик телефона, наличие вредоносных программ на устройстве клиента.

Если операция соответствует одному из критериев, банк должен сообщить клиенту и ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Снять большую сумму можно в отделении. Способ информирования указан в договоре (обычно это СМС или пуш).

По данным Центробанка, за шесть месяцев 2025 года мошенники украли у россиян с банковских счетов 13,1 млрд рублей.

Ранее в полиции сообщили о первом задержании за мошенничество в мессенджере MAX.