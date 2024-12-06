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Психолог рассказала, как не допустить зависимость от гаджетов у детей

Детский психолог Покусаева предупредила о развитии зависимости у детей при пользовании гаджетами и призвала к серьезной работе с их родителями.
Дарина Криц 2024-12-06 06:18:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С родителями, постоянно дающими своим детям различные гаджеты - смартфоны или планшеты - необходимо проводить специальные беседы. Им необходимо разъяснять, какой вред тем самым они наносят ребенку.

Если этот процесс не контролировать, то у детей может развиваться зависимость от гаджетов, которая приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания. Таким мнением поделилась детский психолог Ирина Покусаева.

В эфире телеканала 360.ru с ведущей Региной Ореховой она обсудила мнение министра просвещения РФ Сергея Кравцова, назвавшего злом смартфон в детских руках, и должны ли этот вопрос контролировать сами родители, или в него стоит вмешиваться государству.

Психолог отметила, что многие матери, чтобы им не мешал ребенок, кладут ему в коляску планшет с мультфильмами. Покусаева перечислила разные возрасты детей и длительность пользования телефоном.

«Опять же, для чего мы даем? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трех. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор», - отметила специалист.

Она призвала вести очень серьезную работу с родителями, а для примера обратила внимание на ситуацию с квадроберами, в которую вмешалось государство.

«И это правильно, потому что неадекватно, и, слава Богу, все затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу», - подытожила детский психолог.

Прежде сообщалось, что разные гаджеты в школе нервируют и учеников, и учителей. Сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков отметил, что их используют для создания провокационных ситуаций и инсценировок, что нарушает весь учебно-воспитательный процесс.

#в стране и мире #дети #гаджеты #родители #смартфоны #зависимость #Мобильные телефоны
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