Делегация НОАК возложила цветы к военному мемориалу в Уссурийске

В Приморский край с дружеским визитом прибыла делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Визит начался с посещения мемориала воинской славы в Уссурийске.



Несмотря на сильный дождь, китайские военнослужащие вместе с российскими коллегами возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Трехдневное пребывание представителей НОАК направлено на укрепление добрососедских отношений между Россией и Китаем, а также на обеспечение безопасности и стабильности на приграничных территориях.

Ранее делегация НОАК прибыла в Амурскую область с дружеским визитом и почтила память павших на полях Великой Отечественной войны.