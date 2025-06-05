Военные из КНР принесли цветы к мемориалам погибшим в Великой Отечественной

Делегация Народно-освободительной армии Китая прибыла в Амурскую область с дружеским визитом и почтила память павших на полях Великой Отечественной войны воинов.

Военнослужащие КНР побывали в Белогорске и Благовещенске. Они посетили мемориальные комплексы погибшим и возложили к ним цветы.

Визит делегации рассчитан на три дня.

Основная цель визита - развитие сотрудничества военных России и Китая, а также укрепление безопасности и стабильности в приграничных районах обоих государств.