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Военные из КНР принесли цветы к мемориалам погибшим в Великой Отечественной

Делегация из дружественной страны посетила Амурскую область с трехдневным визитом.
Анна Касаткина 2025-06-05 11:13:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Делегация Народно-освободительной армии Китая прибыла в Амурскую область с дружеским визитом и почтила память павших на полях Великой Отечественной войны воинов.

Военнослужащие КНР побывали в Белогорске и Благовещенске. Они посетили мемориальные комплексы погибшим и возложили к ним цветы.
Визит делегации рассчитан на три дня.

Основная цель визита - развитие сотрудничества военных России и Китая, а также укрепление безопасности и стабильности в приграничных районах обоих государств.

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