Китайские врачи впервые пересадили легкое свиньи в тело человека

Китайские медики впервые пересадили легкое свиньи в тело человека. Орган получили от генетически модифицированного животного, как сообщает журнал Nature Medicine.

Реципиентом стал 39-летний мужчина, умерший после инсульта в результате кровоизлияния в мозг. Ему трансплантировали легкое свиньи с шестью измененными генами.

Орган функционировал в течение 216 часов - более девяти дней - без признаков острого отторжения. Тем не менее, через сутки после операции произошел тяжелый отек, а на третий и шестой день появились антитела и признаки воспаления, что говорит о необходимости дальнейшей доработки ДНК свиней, органы которых планируют использовать для трансплантации, пишет 360.ru.

Эксперимент провели китайские биологи и медики под руководством профессора Медицинского университета Гуанчжоу Хэ Цзяньсина. Команда уже много лет разрабатывает технологии, необходимые для выращивание генетически модифицированных свиней.

Ранее в США женщине удалили пересаженную почку свиньи спустя 47 дней. Орган оказался поврежден из-за недостаточного кровотока.