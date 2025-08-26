МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Китайские врачи впервые пересадили легкое свиньи в тело человека

Орган сохранял жизнеспособность в течение 216 часов без признаков острого отторжения.
Анастасия Бобылева 2025-08-26 02:03:23
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Китайские медики впервые пересадили легкое свиньи в тело человека. Орган получили от генетически модифицированного животного, как сообщает журнал Nature Medicine.

Реципиентом стал 39-летний мужчина, умерший после инсульта в результате кровоизлияния в мозг. Ему трансплантировали легкое свиньи с шестью измененными генами.

Орган функционировал в течение 216 часов - более девяти дней - без признаков острого отторжения. Тем не менее, через сутки после операции произошел тяжелый отек, а на третий и шестой день появились антитела и признаки воспаления, что говорит о необходимости дальнейшей доработки ДНК свиней, органы которых планируют использовать для трансплантации, пишет 360.ru.

Эксперимент провели китайские биологи и медики под руководством профессора Медицинского университета Гуанчжоу Хэ Цзяньсина. Команда уже много лет разрабатывает технологии, необходимые для выращивание генетически модифицированных свиней.

Ранее в США женщине удалили пересаженную почку свиньи спустя 47 дней. Орган оказался поврежден из-за недостаточного кровотока.

#Китай #в стране и мире #органы #здоровье #ученые #пересадка
