Рыбак несколько дней дрейфовал с трупом в Красноярском крае

Лодка сломалась и не могла пристать к берегу.  
Дима Иванов 2025-08-26 15:05:20
© Фото: КГКУ «Спасатель»

В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал по реке Чулым на сломанной моторной лодке вместе с телом умершего брата, сообщило КГКУ «Спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

По данным службы, двое мужчин отправились на рыбалку около четырех дней назад и поддерживали связь с родственниками. Позже один из рыбаков сообщил сыну своего брата о его смерти и о поломке мотора. Из-за чего лодка дрейфовала и не могла пристать к берегу.

Родственники обратились к спасателям, которые перехватили судно, дрейфовавшее к деревне Ершово, и передали выжившего мужчину и тело его брата полиции. Причина смерти не уточняется.

В 2024 году турист Михаил Пичугин 67 дней дрейфовал в Охотском море с телами родственников из-за поломки лодки.

#Россия #в стране и мире #Красноярский край #спасатели #рыбалка
