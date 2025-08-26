Обходит иммунитет: врач назвал особенности коронавируса «стратус»

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с RT рассказал об особенностях нового штамма коронавируса под названием «стратус».

По словам специалиста, этот штамм представляет собой новый субвариант коронавируса, отличающийся определенными клиническими характеристиками. Он появился в результате слияния двух подвидов штамма «омикрон».

Болибок отметил, что первые случаи заражения были зарегистрированы в Канаде в январе 2025 года, а в России - в апреле того же года. Штамм быстро распространяется благодаря способности обходить иммунную защиту, сформированную против более ранних вариантов «омикрона», что, однако, свойственно всем новым подвариантам этого штамма.

Среди симптомов «стратуса» врач выделил кашель, боль в горле, насморк, головную боль, общую слабость и мышечные боли. Особенностью штамма является осиплость или хрипота голоса, которая встречается у многих заболевших. Заболевание, как правило, протекает в легкой или средней форме, часто без повышения температуры и редко вызывает осложнения.

К группам риска, у которых возможно более тяжелое течение болезни, специалист отнес пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Болибок уточнил, что специфических лекарств против штамма нет, а лечение направлено на смягчение симптомов. Для профилактики врач рекомендовал носить маски, регулярно мыть руки и проветривать помещения.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал меры защиты от нового варианта коронавируса «стратус».