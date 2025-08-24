МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Онищенко назвал меры защиты от нового варианта коронавируса «стратус»

По его словам, симптомы схожи с предыдущими штаммами COVID-19.
Владимир Рубанов 2025-08-24 10:31:58
© Фото: IMAGO Zoonar.com DANIEL DROBIK, Global Look Press

Академик РАН Геннадий Онищенко поделился рекомендациями по защите от нового штамма коронавируса, который назвали «стратус». Для профилактики он советует придерживаться давно известных мер: использовать маски в общественных местах и при контакте с больными дома, одеваться по погоде, а также следить за здоровым сном и правильным питанием. Эти советы академик дал в интервью для aif.ru.

Онищенко подчеркнул, что важно сделать прививку против гриппа. Он указал, что в регионах уже стартовала кампания по вакцинации.

Академик призвал не поддаваться панике, потому что чрезмерное беспокойство может негативно сказаться на иммунной системе. По его словам, симптомы «стратуса» схожи с предыдущими штаммами COVID-19. Среди них - повышение температуры, слабость, кашель, насморк, головная боль. В некоторых случаях возможны потеря обоняния и желудочно-кишечные расстройства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заражения новым штаммом до 384 случаев.

Ранее врачи оценили опасность распространения штамма «стратус» в России и рассказали о последствиях заражения.

#в стране и мире #коронавирус #здоровье #геннадий онищенко #COVID-19 #инфекция #симптомы #Стратус
