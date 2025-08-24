Онищенко назвал меры защиты от нового варианта коронавируса «стратус»

Академик РАН Геннадий Онищенко поделился рекомендациями по защите от нового штамма коронавируса, который назвали «стратус». Для профилактики он советует придерживаться давно известных мер: использовать маски в общественных местах и при контакте с больными дома, одеваться по погоде, а также следить за здоровым сном и правильным питанием. Эти советы академик дал в интервью для aif.ru.

Онищенко подчеркнул, что важно сделать прививку против гриппа. Он указал, что в регионах уже стартовала кампания по вакцинации.

Академик призвал не поддаваться панике, потому что чрезмерное беспокойство может негативно сказаться на иммунной системе. По его словам, симптомы «стратуса» схожи с предыдущими штаммами COVID-19. Среди них - повышение температуры, слабость, кашель, насморк, головная боль. В некоторых случаях возможны потеря обоняния и желудочно-кишечные расстройства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заражения новым штаммом до 384 случаев.

Ранее врачи оценили опасность распространения штамма «стратус» в России и рассказали о последствиях заражения.