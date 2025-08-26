Суд заочно арестовал «пикап-тренера» Алекса Лесли

В Москве суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя - Александр Кириллов), более известного своими тренингами по соблазнению. Такое решение вынес Тверской районный суд столицы, заседание проходило в закрытом режиме.

В настоящее время Лесли якобы находится на территории Европы. В отношении него Следственный комитет РФ в июне возбудил уголовное дело, его подозревают в склонении к совершению насилия.

Этим летом общественный резонанс вызвали массовые случаи приставания мужчин к девушкам посреди улицы. Некоторые из них обратились с заявлением в полицию, даже было опубликовано видео со случившимся, в комментариях под которым многие написали, что тоже столкнулись с подобным посягательством.

Следствие считает зачинщиком этих массовых домогательств блогера Алекса Лесли, который называет себя «гуру соблазнения». Позднее задержали одного из его «учеников», а дома нашли сертификат о прохождении соответствующего курса.