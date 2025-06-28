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Суд арестовал последователя блогера Лесли, обучавшего приставать к девушкам

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Дарья Ситникова 2025-06-28 17:15:10
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: Telegram/moscowcourts

Одного из последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) арестовали до 25 августа 2025 года. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Алексею Башину предъявили обвинение по ч.1 ст. 132 Уголовного кодекса (иные насильственные действия сексуального характера), ему грозит до шести лет лишения свободы.

До этого следователи даже нашли дома у подозреваемого сертификат о прохождении курса по «соблазнению».

Он уже раскаялся в содеянном и заявил, что намерен возместить моральный ущерб девушке, которую он трогал за бедра в центре Москвы.

Напомним, столичные девушки начали жаловаться на приставания в людных местах, эти действия также сопровождались съемкой на телефон. Предположительно, такие действия связаны с тренингом «псевдокоуча» Алекса Лесли. В отношении блогера уже возбуждено уголовное дело.

#Задержание #арест #суд #Ученик #Алекс Лесли
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