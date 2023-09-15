В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дни армейской культуры стартовали в Туве в новом формате

18:51 15.09.2023
В рамках мероприятия в Республике Тыва пройдут выставки, кинофестиваль, пленэры, а также мастер-классы и творческие встречи.
Дни армейской культуры стартовали в Туве в новом формате
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Начавшиеся в Республике Тыва Дни армейской культуры впервые проводятся в новом формате. В рамках мероприятия, которое пройдет с 15 по 21 сентября, планируется проведение кинофестиваля, выставок, пленэров. Также свое мастерство покажут лучшие военные артисты на одном из центральных событий мероприятия - гала-концерте.

Директор Департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный на церемонии открытия мероприятия озвучил обращение заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина к гостям и участникам Дней армейской культуры.

«Это значимое культурное событие, включающее встречи и содержательные дискуссии, интересные выставки, пленэры, мастер-классы, показы спектаклей, научно-практические конференции, выступления вокально-хореографических коллективов, расширит творческое пространство каждого его участника. Ведь каждый из нас здесь сегодня <…> несет ответственность за сохранение культурной и исторической памяти и передает из поколения в поколение знания о базовых ценностях, о нравственных, патриотических ориентирах и подвигах наших предков во имя Отечества», - озвучил Артем Горный слова замминистра обороны РФ.

В культурном форуме примут участие почетные гости, которые проведут мастер-классы и творческие встречи. Среди них: журналист, президент Фонда сохранения культурно-исторической памяти «Наследники победителей», телеведущая Ирина Лосик, актер, режиссер, руководитель учебного центра киностудии «Ленфильм» Андрей Егоров.

© Минобороны России

Кроме того, в спланированных в рамках Дней армейской культуры мероприятиях примут участие представители известных творческих коллективов российского оборонного ведомства. Свое творчество в Туве покажут представители Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА), Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе, Студии военных художников имени М.Б. Грекова, Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, Центральной военно-морской библиотеки, ансамблей песни и пляски ВДВ, «Красная звезда» РВСН и ВВО.

«Дни армейской культуры дают возможность не только насладиться талантом больших артистов, но и в рамках многоплановой программы мастер-классов, дискуссий и обсуждений поучиться высокому стандарту военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания, послушать экспертные оценки и познакомиться с новыми, креативными формами работы. Уверен в том, что Дни армейской культуры станут главным культурным событием Года народной сплоченности в Туве», - подчеркнул в своем обращении к гостям и участникам мероприятия глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, которое озвучил заместитель председателя правительства республики Тимур Куулар.

Дни культуры будут проходить с 15 по 21 сентября по соглашению между Министерством культуры Республики Тыва и Департаментом культуры Минобороны России, подписанному в декабре прошлого года. Они проводятся для популяризации армейской культуры, службы в Вооруженных силах России, гражданско-патриотического воспитания населения, формирования у молодежи уважения к отечественной истории и культуре, укрепления межрегиональных культурных связей.

© Минобороны России

Ранее Центральный академический театр Российской Армии Минобороны России показал спектакль «Девочки» в день 100-летия со дня рождения легендарной разведчицы Зои Космодемьянской. В основе постановки лежит пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о советских разведчицах.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:08 В стране и мире
Видео
Командир севшего в поле A320 рассказал подробности аварийной посадки
14:05 В стране и мире
Финляндия запретила въезд в страну автомобилей с номерами РФ
13:32 В стране и мире
Банк России повысил ключевую ставку до 13%
12:37 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что за 2023 год подписали 300 тысяч контрактов с ВС РФ
12:22 В стране и мире
Видео
Путин: США называют преступлением использование кассетных боеприпасов и сами применяют их
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.