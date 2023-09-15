Дни армейской культуры стартовали в Туве в новом формате

В рамках мероприятия в Республике Тыва пройдут выставки, кинофестиваль, пленэры, а также мастер-классы и творческие встречи.

© Фото: Минобороны России

Начавшиеся в Республике Тыва Дни армейской культуры впервые проводятся в новом формате. В рамках мероприятия, которое пройдет с 15 по 21 сентября, планируется проведение кинофестиваля, выставок, пленэров. Также свое мастерство покажут лучшие военные артисты на одном из центральных событий мероприятия - гала-концерте.

Директор Департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный на церемонии открытия мероприятия озвучил обращение заместителя министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина к гостям и участникам Дней армейской культуры.

«Это значимое культурное событие, включающее встречи и содержательные дискуссии, интересные выставки, пленэры, мастер-классы, показы спектаклей, научно-практические конференции, выступления вокально-хореографических коллективов, расширит творческое пространство каждого его участника. Ведь каждый из нас здесь сегодня <…> несет ответственность за сохранение культурной и исторической памяти и передает из поколения в поколение знания о базовых ценностях, о нравственных, патриотических ориентирах и подвигах наших предков во имя Отечества», - озвучил Артем Горный слова замминистра обороны РФ.

В культурном форуме примут участие почетные гости, которые проведут мастер-классы и творческие встречи. Среди них: журналист, президент Фонда сохранения культурно-исторической памяти «Наследники победителей», телеведущая Ирина Лосик, актер, режиссер, руководитель учебного центра киностудии «Ленфильм» Андрей Егоров.