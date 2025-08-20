МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ми-28НМ группировки «Север» уничтожил силы противника в лесу

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.
2025-08-20 11:44:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации группировки войск «Север» нанес ракетный удар по скоплению живой силы противника, укрывшегося в лесистой местности. Кадры боевой работы продемонстрировало Министерство обороны РФ.

Атака велась по заранее разведанным координатам. После применения авиационных средств поражения летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и без потерь вернулись на площадку вылета.

По данным авиановодчика, личный состав противника на позиции был полностью уничтожен.

На прошлой неделе ведомство также сообщило об уничтожении пехоты ВСУ экипажем армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ми-28 #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ #СВО
