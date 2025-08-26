МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: отключение света могло бы стать ответом Будапешта на атаки Киева

Венгрия не может спустить конфликт с Украиной на тормозах, поэтому могут быть разные действия - и по перекрытию энергоснабжения, и по линии Евросоюза.
Дарина Криц 2025-08-26 12:12:56
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Агрессивные действия киевских властей в отношении Венгрии и нефтепровода «Дружба» не останутся без ответа. Это пообещал сам премьер-министр европейской страны Виктор Орбан.

Будапешт мог бы прибегнуть к нарушению электроснабжения соседней Украины в крайнем случае, однако допустимы и другие меры. Об этом «Звезде» рассказал политолог Владимир Шаповалов, подчеркнув, что Киев фактически совершил теракт против жизненно необходимой для Венгрии инфраструктуры.

«У Венгрии есть серьезные возможности влиять на Украину, в том числе это связано со снабжением Украины электроэнергией. Но я не думаю, что Венгрия будет адекватно отвечать на украинские угрозы, на украинские действия в силу разных причин. Скорее всего, речь может идти о позиции Венгрии в отношении Украины при принятии тех или иных решений, например, о введении нового пакета антироссийских санкций или решения о предоставлении Украине тех или иных преференций со стороны Евросоюза... То есть Венгрия будет последовательно пытаться воспользоваться своим членством в Евросоюзе для того, чтобы затормозить в рамках ЕС те или иные проукраинские действия», - перечислил эксперт.

Напомним, манипуляции и атаки киевского режима привели к повреждению трубопровода «Дружба». Как считает Орбан, это вызвано отсутствием поддержки со стороны Венгрии вступления Украины в Евросоюз. Политик уверен, что это доказывает о правильно принятом решении.

