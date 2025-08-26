Орбан предупредил Зеленского о последствиях за угрозы в адрес Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что угрозы Владимира Зеленского в адрес его страны будут иметь последствия. Об этом он написал в соцсетях.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», - сказал политик.

По его словам, Киев не сможет добиться вступления в ЕС шантажом, угрозами и взрывами. Также Орбан предупредил, что слова главы киевского режима «не останутся без последствий».

Ранее венгерский премьер направил письмо президенту США Дональду Трампу, где выразил недовольство действиями Киева, которые привели к повреждению трубопровода «Дружба», столь важного для энергоснабжения Венгрии и Словакии. На это Трамп ответил, что «очень зол».