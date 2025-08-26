Командир танка Борода рассказал, как за неделю взяли Январское

Командир танка с позывным Борода в беседе с нашим корреспондентом Андреем Вакулой рассказал, как его экипаж участвовал в освобождении села Январское в Днепропетровской области.

«Я заводил штурмовые группы. В итоге село было взято за неделю», - говорит Борода.

Экипаж Т-80 действует в составе 5-й бригады 36-й армии. На кадрах объективного контроля видно, как танкисты накрывают снарядами опорники ВСУ в лесополосах. Первый выстрел - для пристрелки, второй - с корректировкой, третий - «вдогонку». Поднявшийся после ударов густой дым свидетельствует о поражении целей.

Особенностью этого экипажа является то, что бойцы все родом из Бурятии и часто общаются между собой на родном языке. Это помогает быстро отдавать команды и при этом остается непонятным для противника.

«Например, "вперед" - это "урагшаа". У бурятов слова "назад" нет», - пояснил наводчик-оператор с позывным Самурай.

Механик-водитель Макс - потомственный танкист. Дед сражался на Т-34 в годы Великой Отечественной, отец служил в танковых войсках. Сам он уже имеет боевой опыт в СВО и даже вступал в рукопашную с противником, взяв пленного.

«Когда у тебя 42 тонны в руках - ты чувствуешь силу. На марше я разгонялся до 74 километров в час», - признается Макс.

Экипаж не только умело работает на поле боя, но и сам усилил защиту своей машины. На корпус навесили решетки, цепи и резиновые экраны - своеобразный «солдатский тюнинг», который помогает противостоять атакам дронов-камикадзе. Внутри же в танке комфортно и прохладно даже в жаркую погоду.

«Броня настолько толстая, что просто не успевает прогреться», - отмечает Борода.

Работы у танкистов сейчас много. Группировка войск «Восток» уверенно продвигается вперед, укрепляет свои позиции в Днепропетровской области, там накануне освободили очередное село - Запорожское.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.