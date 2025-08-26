МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командир танка Борода рассказал, как за неделю взяли Январское

По его словам, штурмовые группы удалось завести под прикрытием танкового огня, и за неделю населенный пункт полностью был взят под контроль российских войск.
Андрей Вакула 2025-08-26 11:03:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир танка с позывным Борода в беседе с нашим корреспондентом Андреем Вакулой рассказал, как его экипаж участвовал в освобождении села Январское в Днепропетровской области.

«Я заводил штурмовые группы. В итоге село было взято за неделю», - говорит Борода.

Экипаж Т-80 действует в составе 5-й бригады 36-й армии. На кадрах объективного контроля видно, как танкисты накрывают снарядами опорники ВСУ в лесополосах. Первый выстрел - для пристрелки, второй - с корректировкой, третий - «вдогонку». Поднявшийся после ударов густой дым свидетельствует о поражении целей.

Особенностью этого экипажа является то, что бойцы все родом из Бурятии и часто общаются между собой на родном языке. Это помогает быстро отдавать команды и при этом остается непонятным для противника.

«Например, "вперед" - это "урагшаа". У бурятов слова "назад" нет», - пояснил наводчик-оператор с позывным Самурай. 

Механик-водитель Макс - потомственный танкист. Дед сражался на Т-34 в годы Великой Отечественной, отец служил в танковых войсках. Сам он уже имеет боевой опыт в СВО и даже вступал в рукопашную с противником, взяв пленного.

«Когда у тебя 42 тонны в руках - ты чувствуешь силу. На марше я разгонялся до 74 километров в час», - признается Макс.

Экипаж не только умело работает на поле боя, но и сам усилил защиту своей машины. На корпус навесили решетки, цепи и резиновые экраны - своеобразный «солдатский тюнинг», который помогает противостоять атакам дронов-камикадзе. Внутри же в танке комфортно и прохладно даже в жаркую погоду.

«Броня настолько толстая, что просто не успевает прогреться», - отмечает Борода.

Работы у танкистов сейчас много. Группировка войск «Восток» уверенно продвигается вперед, укрепляет свои позиции в Днепропетровской области, там накануне освободили очередное село - Запорожское.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #танкисты #МО РФ #наш эксклюзив #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 